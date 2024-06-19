НАТО стурбований можливою підтримкою РФ ракетної та ядерної програми КНДР

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс занепокоєний допомогою, яку Росія може надати ракетній та ядерній програмам Північної Кореї на тлі візиту господаря Кремля Владіміра Путіна до КНДР.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні.

За словами генсека Альянсу, війна Росії в Україні підтримується Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, які бажають поразки західним союзникам.

"Ми, звичайно, також стурбовані потенційною підтримкою, яку РФ надає КНДР, коли йдеться про підтримку її ракетної та ядерної програм", – сказав Столтенберг.

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Він звернув увагу на військову підтримку, яку Росія отримує від Північної Кореї та від Ірану, а також як Китай підтримує військову економіку РФ.

"Вони (КНР) не можуть продовжувати мати нормальні торговельні відносини з країнами Європи і в той же час розпалювати найбільшу війну, яку ми бачили в Європі з часів Другої світової війни", – зазначив Столтенберг, додавши, що на певному етапі для Пекіна мають бути "наслідки".

Генсек НАТО вказав, що ще занадто рано говорити, якими можуть бути ці наслідки, "але це має бути питання, яке ми повинні вирішити, тому що продовжувати так, як це відбувається сьогодні, не є життєздатним (рішенням)".

Путін, перебуваючи з державним візитом у КНДР, на переговорах з її лідером Кім Чен Ином пообіцяв поглибити торговельні та безпекові зв'язки та підтримати Північну Корею проти США.

Днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США непокоїть поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Владіміра Путіна до Пхеньяна.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.