Білий дім підтвердив дозвіл на удари зброєю США по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині

Директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер підтвердив дозвіл Києву на удари американською зброєю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у середу під час телефонного брифінгу, повідомляє Укрінформ.

За його словами, так РФ буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки Москва атакує територію України.

Реклама:

"Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області", – зазначив Карпентер.

Раніше президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області.

Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.