У США підтвердили застосування Україною їхньої зброї по території РФ

У Сполучених Штатах визнали, що останніми днями Україна використовувала американську зброю для ударів по території Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Сенатор-республіканець Майк Раундс з Південної Дакоти, член сенатського комітету з питань збройних сил, підтвердив застосування американської зброї, але не сказав, як він про це дізнався.

Він зазначив, що згоден із рішенням президента США Джо Байдена дозволити використовувати американську зброю для ударів по Росії з обмеженнями щодо території застосування.

Реклама:

"Я не маю жодних проблем з тим, щоб Україна використовувала (далекобійні ракети) ATACMS тощо, і всю артилерію, яка в нас є, щоб нейтралізувати їх (росіян) до того, як вони завдадуть більшої шкоди Україні", – сказав Раундс.

Раніше президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

Білий дім раніше уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області.

Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.