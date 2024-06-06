Байден проти використання зброї США вглибині Росії: Ударів по Москві не буде

Президент США Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

Про це, як пише "Європейська правда", американський президент розповів в ексклюзивному інтерв'ю з ведучим ABC News Девідом М'юїром на американському кладовищі в Нормандії.

М'юїр запитав Байдена, чи зброя американського виробництва вже використовувалася для ударів по території Росії після того, як він підписав дозвіл на її використання, обмеживши її застосування районами поблизу окупованої Росією Харківської області.

Президент не дав прямої відповіді, але чітко дав зрозуміти, що ці озброєння не будуть використані для нападу на російську столицю або резиденцію уряду.

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"Ми не дозволяємо наносити удари за 200 миль вглиб Росії, і ми не дозволяємо наносити удари по Москві, по Кремлю", – сказав Байден.

М'юїр запитав президента, чи турбують його коментарі правителя Росії Владіміра Путіна про те, що "постачання високоточної зброї в Україну для ударів по російській території є прямою участю в цій війні".

"Я знаю його понад 40 років. Він турбував мене протягом 40 років. Він не порядна людина. Він диктатор, і йому доводиться боротися за те, щоб утримати свою країну і при цьому не припинити цей напад. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для удару по Москві, для удару по Кремлю, для удару...тільки через кордон, звідки вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, використовуваної росіянами для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців", – сказав президент Сполучених Штатів.

Байден перебуває у Франції, щоб відзначити день, коли війська союзників штурмували пляжі Нормандії в 1944 році, запустивши ланцюг подій, які призвели до падіння нацистської Німеччини і завершення Другої світової війни. Пізніше в четвер Байден планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити військову допомогу.

Нагадаємо, сьогодні вдень літак з президентом України Володимиром Зеленським приземлився в аеропорту нормандського міста Кан у Франції.

У Франції Зеленський візьме участь у заходах, присвячених Дню висадки союзників в Нормандії під час Другої світової війни. До Франції він прибув з дружиною Оленою.