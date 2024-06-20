Белый дом подтвердил разрешение на удары оружием США по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине

Директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер подтвердил разрешение Киеву на удары американским оружием по территории России вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в среду во время телефонного брифинга, сообщает Укринформ.

По его словам, так РФ будет лишена возможности приютить свои войска на собственной стороне границы, откуда Москва атакует территорию Украины.

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"Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия) позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области", – отметил Карпентер.

Ранее президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

Белый дом ранее уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространялось на дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.