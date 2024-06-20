У МЗС України розкрили деталі аварії автобуса з українцями у Польщі

В автобусі, що потрапив у ДТП в Люблінському воєводстві у четвер вранці, перебували 47 громадян України, 8 постраждали і проходили обстеження медиків.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у коментарі консульської представниці МЗС Вікторії Ші – цифрової особи, створеної штучним інтелектом.

20 червня близько 7 ранку автобус Київ-Варшава з 47 громадянами України з’їхав у кювет у селі Закренце в Польщі.

За інформацією комендатури поліції міста Красностав, станом на 11 годину ранку відомо про 8 постраждалих осіб, серед них 1 неповнолітня, які проходили медичне обстеження.

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Попередньо відомо, що загроза їх життю та здоров’ю відсутня. Планують, що 5 осіб будуть виписані до кінця дня.

За попередньою інформацією поліції, водій не впорався із керуванням, через що автобус зіткнувся із бар’єром.

Генеральне консульство України в Любліні з’ясовує обставини аварії та надає консульську допомогу постраждалим громадянам України.

Польські ЗМІ повідомляли, що всього в автобусі їхали 58 осіб. Водій автобуса був тверезий.

Нагадаємо, 17 червня рейсовий автобус з 57 громадянами України, зокрема 42 неповнолітніми, зіткнувся із вантажівкою у Румунії.