У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, 14 людей постраждали

У Люблінському воєводстві Польщі сталась ДТП за участю автобуса з громадянами України, постраждали 14 осіб.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Аварія сталась на дорозі національного значення у районі села Закренце неподалік від Красноставу: автобус з громадянами України з’їхав у кювет і перекинувся на бік.

фото люблінської поліції

Всього автобусом їхало 58 осіб, 14 постраждали. Серед потерпілих – двоє дітей. 13 людей госпіталізували.

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Поліція повідомила, що це був польський автобус, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса був тверезий.

Ділянку національної дороги у районі ДТП перекрили.

Нагадаємо, 17 червня рейсовий автобус з 57 громадянами України, зокрема 42 неповнолітніми, зіткнувся із вантажівкою у Румунії.

Нещодавно внаслідок зіткнення поїздів у Чехії загинули четверо людей, серед яких дві громадянки України.