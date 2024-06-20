У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, 14 людей постраждали
Новини — Четвер, 20 червня 2024, 11:46 —
У Люблінському воєводстві Польщі сталась ДТП за участю автобуса з громадянами України, постраждали 14 осіб.
Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".
Аварія сталась на дорозі національного значення у районі села Закренце неподалік від Красноставу: автобус з громадянами України з’їхав у кювет і перекинувся на бік.
Всього автобусом їхало 58 осіб, 14 постраждали. Серед потерпілих – двоє дітей. 13 людей госпіталізували.
Поліція повідомила, що це був польський автобус, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса був тверезий.
Ділянку національної дороги у районі ДТП перекрили.
Нагадаємо, 17 червня рейсовий автобус з 57 громадянами України, зокрема 42 неповнолітніми, зіткнувся із вантажівкою у Румунії.
Нещодавно внаслідок зіткнення поїздів у Чехії загинули четверо людей, серед яких дві громадянки України.