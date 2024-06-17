У Румунії автобус з 57 українцями потрапив у ДТП: 4 осіб госпіталізували

Рейсовий автобус з 57 громадянами України, зокрема 42 неповнолітніми, зіткнувся із вантажівкою у Румунії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Внаслідок аварії, яка сталася в ніч на понеділок, чотирьох осіб – двох дорослих і двох дітей – доправили до лікарні.

фото з румунських ЗМІ

За словами інспекції з надзвичайних ситуацій, ДТП сталася між містами Таріверде та Бая, на залізничному переїзді.

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На місце події направили кілька пожежних бригад та бригад швидкої допомоги.

"В автобусі перебувало 57 громадян України – 42 неповнолітніх та 15 дорослих. З них 15 осіб (2 дорослих та 13 дітей) потребують медичної допомоги. Рух перекрито в обох напрямках", – заявили в інспекції з надзвичайних ситуацій.

Нещодавно внаслідок зіткнення поїздів у Чехії загинули четверо людей, серед яких дві громадянки України.

Нагадаємо, наприкінці березня в аварії автобуса у Німеччині постраждали дві українки, а у Польщі 18-річний громадянин України загинув у ДТП, втікаючи від поліції.