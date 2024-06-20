В автобусе, попавшем в ДТП в Люблинском воеводстве в четверг утром, находились 47 граждан Украины, восемь пострадали и проходили обследование медиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в комментарии консульской представительницы МИД Виктории Ши – цифрового личности, созданной искусственным интеллектом.

20 июня около 7 утра автобус Киев-Варшава с 47 гражданами Украины съехал в кювет в селе Закренце в Польше.

По информации комендатуры полиции города Красностав, по состоянию на 11 часов утра известно о восьми пострадавших, среди них один несовершеннолетний, которые проходили медицинское обследование.

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Предварительно известно, что угроза их жизни и здоровью отсутствует. Планируется, что пять человек будут выписаны до конца дня.

По предварительной информации полиции, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус столкнулся с барьером.

Генеральное консульство Украины в Люблине выясняет обстоятельства аварии и оказывает консульскую помощь пострадавшим гражданам Украины.

Польские СМИ сообщали, что всего в автобусе ехали 58 человек. Водитель автобуса был трезв.

Напомним, 17 июня рейсовый автобус с 57 гражданами Украины, в том числе 42 несовершеннолетними, столкнулся с грузовиком в Румынии.