У ЄС подолали останню перешкоду для старту переговорів про вступ України й Молдови

Парламент Нідерландів 20 червня проголосував за схвалення переговорних рамок для вступу України та Молдови в Європейський Союз, що було останньою перешкодою для формального початку цього процесу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Після рішення нідерландського парламенту в ЄС виконані всі кроки для проведення 25 червня міжурядової конференції – заходу, який знаменує формальний початок переговорів про вступ до ЄС для України та Молдови.

Новий уряд Нідерландів на чолі з Діком Схоофом раніше заявив, що підтримує початок переговорів з обома країнами, але це рішення потребувало офіційного схвалення парламенту.

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Нагадаємо, минулого тижня постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови.

Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.

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