Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови
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Новини — П'ятниця, 14 червня 2024, 22:08 —
Новини — П'ятниця, 14 червня 2024, 22:08 —
Постійні представники держав-членів Європейського Союзу ввечері 14 червня принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило бельгійське головування в Раді Європейського Союзу.
Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.
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