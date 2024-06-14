Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу ввечері 14 червня принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило бельгійське головування в Раді Європейського Союзу.

Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.