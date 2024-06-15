Угорщина розповіла, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його держава домоглась включення всіх своїх умов у переговорні рамки, на основі яких відбуватимуться переговори про вступ України в ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Facebook.

Сійярто стверджує, що після "запеклих дискусій" в ЄС погодились, щоб у переговорних рамках для України містились усі вимоги Угорщини стосовно дотримання прав національних меншин.

"Деякі держави-члени не хотіли чути про цю умову, але ми чітко дали зрозуміти, що наполягаємо на відновленні прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою", – прокоментував він.

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Тепер, заявив голова угорського МЗС, у переговорних рамках вказано, що Україна "повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки".

Нагадаємо, напередодні постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови.

Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Водночас Єврокомісія ще на початку червня надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови.

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