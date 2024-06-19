Польський міністр запевнив у підтримці вступу України під час головування Варшави в ЄС

Міністр у справах Європейського Союзу Польщі Адам Шлапка заявив, що під час польського головування в ЄС у першому півріччі 2025 року розширення об’єднання і, зокрема, вступ України будуть серед пріоритетів.

Про це він сказав журналістам під час візиту до Києва 19 червня, передає кореспондент "Європейської правди".

Шлапка нагадав, що Україна виконала всі умови, визначені Європейською комісією для початку переговорів про вступ, і відповідна міжурядова конференція відбудеться вже наступного тижня.

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"Організація міжурядової конференції ще під час головування Бельгії (в Раді ЄС. – Ред.) була нашою спільною метою", – зауважив він, натякаючи на те, що в другому півріччі 2024 року головуватиме Угорщина.

Польський міністр підкреслив, що розширення ЄС є стратегічним шансом і для України, і для Польщі, і для всього Європейського Союзу.

"Ми маємо розуміти, що цей процес буде складним і вимагатиме від України йти далі шляхом реформ, яким вона йде зараз. Йдеться не про викреслювання завдань зі списку, а про зміну країни", – пояснив Шлапка.

"З нашого боку можете очікувати тільки на підртимку. Хотів би запевнити, що під час польського головування розширення буде пріоритетом, і ви можете розраховувати на нас", – додав він.

Нагадаємо, минулого тижня постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови.

Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.

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