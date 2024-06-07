ЗМІ: Посли ЄС через Угорщину не ухвалили рішення про старт переговорів щодо вступу України в ЄС

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу знову не змогли ухвалити рішення щодо рекомендацій Європейської комісії розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною, оскільки Угорщина виступила із запереченнями.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів неназваний європейський дипломат, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, обговорення продовжиться наступного тижня.

"Усі знають, що Комісія вважає, що Молдова й Україна завершили виконувати свої умови, і що ми маємо провести міжурядову конференцію. На засіданні це було дуже ясно. Багато країн сказали, що згодні з цим, але Угорщина знову заявила, що у них є умови, які ще необхідно виконати, інакше вони не зможуть прийняти оцінку Комісії", – сказав він.

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За словами іншого високопоставленого дипломата, Угорщина "виступила з такими самими просторікуваннями, як і минулого разу, про недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин".

"Угорщина знову згадала 11 питань, зачитала дві поправки до переговорних рамок про добросусідські відносини і національні меншини, згадавши, що нам (ЄС) також потрібно просуватися вперед із Сербією та Албанією. Решта з нас, які беруть участь у дебатах, – усі, крім Угорщини, голосно і ясно підтримують оцінку Комісії і відкинули внесення нових вимог. Ми всі виступаємо за те, щоб провести міжурядову конференцію вже 25 червня", – розповів співрозмовник агентства.

Водночас обидва високопоставлені дипломати констатували, що обговорення буде продовжено наступного тижня.

При цьому не було виключено можливість того, що Будапешт піде на компроміс заради прогресу для країн Західних Балкан, давши "зелене світло також Україні та Молдові".

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Глава місії ЄС сподівається на їхній фактичний початок наприкінці червня.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола під час останнього приїзду до Києва також сказала, що прогнозує початок переговорів до кінця першого півріччя 2024 року.

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