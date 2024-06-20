В Цюрихе арестовали двух несовершеннолетних, которые угрожали участникам прайда

Полиция Цюриха 20 июня подтвердила информацию об аресте двух подростков в возрасте 14 и 17 лет в связи с угрозами участникам прайда, состоявшегося на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Несовершеннолетних задержали перед началом прайда в Цюрихе из-за "серьезных угроз" в сторону участников мероприятия.

Задержанные – 14-летний и 17-летний граждане Швейцарии. Они все еще находятся под стражей, расследование продолжается. О точном характере угроз, идеологической подоплеке подозреваемых и других обстоятельствах ничего не известно.

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Прайд состоялся в минувшую субботу, 15 июня, с участием десятков тысяч людей. Вокруг центральной площади Цюриха установили барьеры, чтобы предотвратить въезд транспортных средств, а также находились полицейские с автоматами.

Во время прайда полиция Цюриха также задержала шестерых швейцарцев и одного немца, которые ехали на моторной лодке по озеру и держали плакаты с лозунгами против ЛГБТ, а также распространяли гомофобные листовки с беспилотника.

Ответственность за акцию взяла на себя правоэкстремистская группировка Junge Tat, расследование по этому факту также продолжается.

В начале июня Марш равенства также состоялся в Вильнюсе, участие в котором, по оценкам организаторов, приняли 20 тысяч человек.