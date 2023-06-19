Поліція Австрії попередила напад на учасників ЛГБТ-прайду

Поліції Австрії вдалося запобігти нападу на учасників ЛГБТ-прайду, який відбувся у Відні у суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Австрії.

Розслідування австрійських спецслужб виявило, що кілька осіб готували напад на учасників ходи. Підозрювані були затримані під час рейду і взяті під варту.

Австрійські правоохоронці затримали трьох громадян Австрії віком 14, 17 і 20 років.

За даними МВС Австрії, в інтернеті затримані висловлювали симпатії Ісламській державі і поширювали екстремістський контент.

"У цьому контексті "веселковий парад" потрапив у поле зору підозрюваних як потенційна ціль для нападу", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у місцях їхнього проживання було вилучено різні носії інформації, а також заборонену зброю.

За рішенням прокуратури усі троє були поміщені під варту. Розслідування триває.

ЛГБТ-прайд відбувся у Відні в суботу, у ньому взяли участь понад 300 тисяч осіб. Про жодні інциденти під час заходу не повідомлялося.

Нагадаємо, напередодні у Кишиневі пройшов марш на підтримку ЛГБТ-спільноти, паралельно з яким кількасот людей протестували проти "пропаганди гомосексуалізму".