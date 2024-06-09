У Вільнюсі пройшов Прайд за участі 20 тисяч осіб

У суботу у Вільнюсі відбувся Марш рівності, участь у якому, за оцінками організаторів, взяли 20 тисяч осіб.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Марш розпочався о 16:00 за місцевим часом. Люди пройшли від Бернардинського саду до парку Вінгіса з гаслами "Свобода – це любов", "Права трансгендерів – права людини", "Ми всюди" та багатьма іншими.

ФОТО: lrt

Марш очолили члени Литовської гей-ліги, до яких приєдналися письменниця Крістіна Сабаляускайте, члени Партії свобода, в тому числі її голова, міністерка фінансів Аушріне Армонайте, а також Дайнюс Жалімас, який очолює список партії на виборах до Європарламенту.

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До заходу також приєдналася Партія зелених Литви, а мер Вільнюса Валдас Бенкунскас привітав учасників маршу на Соборній площі.

Марш об'єднав людей різних національностей та сексуальної орієнтації

Після маршу учасників запросили на концерт і драг-виставу в парк Вінгіс, де виступали артисти з усього світу.

Прайд зіткнувся з опозицією з боку п'яти невеликих груп, переважно християнських організацій.

Біля Національної бібліотеки ім. Мартінаса Мажвидаса невідомий чоловік також спалив веселкові прапори. Потім його затримала поліція.

Нагадаємо, у травні Ліхтенштейн легалізував одностатеві шлюби.

Більшість країн-членів Європейського Союзу дозволяють одностатеві шлюби. В лютому їх схвалила Греція.