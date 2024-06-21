У Хорватії затримали чеха, чия дитина загинула, взявши вибуховий пристрій на полігоні

У Хорватії затримали чеха, який дозволив своїй 9-річній дитині взяти вибуховий пристрій з військового полігону – взаємодія з об’єктом призвела до смерті дитини.

Про це повідомила хорватська поліція в п'ятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

46-річний чоловік у середу без дозволу проник на закритий військовий полігон у центральній Хорватії. Там він дозволив своїй дитині взяти вибуховий пристрій і віднести його до сімейного автомобіля, заявила поліція.

Коли машина зламалася дорогою, дитина дістала вибуховий пристрій, який згодом вибухнув. Дитина загинула, троє людей отримали поранення.

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Який саме пристрій знайшла дитина, не повідомляють. Поліція не повідомила стать дитини. За деякими даними, це був хлопчик.

Батькові висунули звинувачення в "тяжких злочинних діях проти громадської безпеки" у зв'язку з "загрозою життю і майну за допомогою небезпечної дії або пристрою".

Хорватія з її узбережжям Адріатичного моря є популярним туристичним напрямком, який протягом літнього сезону переповнений відвідувачами з Чехії та інших європейських країн.

Вибух стався в четвер у районі неподалік від центрального прибережного міста Задар.

Нагадаємо, у Чехії на початку тижня один військовий загинув та ще вісім осіб постраждали внаслідок вибуху на полігоні у Чехії, інцидент вважають нещасним випадком.

У чорногорському місті Цетинє вранці у четвер пролунав сильний вибух - двоє людей загинули і ще один чоловік поранений.