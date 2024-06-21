У Хорватії затримали чеха, чия дитина загинула, взявши вибуховий пристрій на полігоні
У Хорватії затримали чеха, який дозволив своїй 9-річній дитині взяти вибуховий пристрій з військового полігону – взаємодія з об’єктом призвела до смерті дитини.
Про це повідомила хорватська поліція в п'ятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
46-річний чоловік у середу без дозволу проник на закритий військовий полігон у центральній Хорватії. Там він дозволив своїй дитині взяти вибуховий пристрій і віднести його до сімейного автомобіля, заявила поліція.
Коли машина зламалася дорогою, дитина дістала вибуховий пристрій, який згодом вибухнув. Дитина загинула, троє людей отримали поранення.
Який саме пристрій знайшла дитина, не повідомляють. Поліція не повідомила стать дитини. За деякими даними, це був хлопчик.
Батькові висунули звинувачення в "тяжких злочинних діях проти громадської безпеки" у зв'язку з "загрозою життю і майну за допомогою небезпечної дії або пристрою".
Хорватія з її узбережжям Адріатичного моря є популярним туристичним напрямком, який протягом літнього сезону переповнений відвідувачами з Чехії та інших європейських країн.
Вибух стався в четвер у районі неподалік від центрального прибережного міста Задар.
Нагадаємо, у Чехії на початку тижня один військовий загинув та ще вісім осіб постраждали внаслідок вибуху на полігоні у Чехії, інцидент вважають нещасним випадком.
У чорногорському місті Цетинє вранці у четвер пролунав сильний вибух - двоє людей загинули і ще один чоловік поранений.