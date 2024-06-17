Вибух на полігоні в Чехії: влада виключає диверсію

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що слідство виключає диверсію у розслідуванні вибуху на полігоні біля міста Лібава на сході країни, внаслідок якого загинув один військовий.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Чернохової цитує Чеське телебачення.

Голова Міноборони Чехії після візиту до міста Оломоуц, куди доправили поранених у результаті вибуху, заявила, що розслідування проводить військова поліція.

"Щойно військова поліція матиме якісь висновки, вона поінформує громадськість. Однак наразі не йдеться про диверсію, а про те, що це справді дуже трагічна подія", – додала вона під час розмови з журналістами.

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Чеська поліція раніше в понеділок повідомила про нещасний випадок з вибухом боєприпасу на одному з військових полігонів.

Медики спершу повідомляли про дев'ятьох поранених у результаті інциденту. Збройні сили Чехії уточнили, що йдеться про одного цивільного та вісьмох військових, один із них від отриманих травм помер.