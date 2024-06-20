У Чорногорії двоє людей загинули від вибуху у Цетинє

У чорногорському місті Цетинє вранці у четвер пролунав сильний вибух, згодом стало відомо, що двоє людей загинули і ще один чоловік поранений.

Про це повідомляє RTCG, пише "Європейська правда".

Вибух стався близько 9 години ранку біля спортивного центру Цетинє, його чули майже у всьому місті. У будівлі спортивного центру вибухова хвиля побила вікна.

Згодом повідомили, що внаслідок надзвичайної події двоє чоловіків загинули і ще один поранений.

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"З метою встановлення усіх обставин та фактів… поліція у координації з вищою державною прокуратурою у Подгориці вживають інтенсивних слідчих заходів та дій, про результат яких громадськості повідомлять у належний час", – оголосили у поліції.

Усі вулиці довкола місця вибуху перекриті, там працюють слідчі.

У ЗМІ наводять імена загиблих, проте деталей про них не повідомляють.

Нагадаємо, нещодавно у Швейцарії двоє людей загинули внаслідок вибуху у гаражі будинку, причиною вважають нелегальну піротехніку.

У Чехії на початку тижня один військовий загинув та ще вісім осіб постраждали внаслідок вибуху на полігоні у Чехії, інцидент вважають нещасним випадком.