В Хорватии задержали чеха, чей ребенок погиб, взяв взрывное устройство на полигоне
В Хорватии задержали чеха, который позволил своему 9-летнему ребенку взять взрывное устройство с военного полигона – взаимодействие с объектом привело к смерти ребенка.
Об этом сообщила хорватская полиция в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.
46-летний мужчина в среду без разрешения проник на закрытый военный полигон в центральной Хорватии. Там он позволил своему ребенку взять взрывное устройство и отнести его к семейному автомобилю, заявила полиция.
Когда машина сломалась по дороге, ребенок достал взрывное устройство, которое впоследствии взорвалось. Ребенок погиб, три человека получили ранения.
Какое именно устройство нашел ребенок, не сообщается. Полиция не сообщила пол ребенка. По некоторым данным, это был мальчик.
Отцу предъявили обвинение в "тяжких преступных действиях против общественной безопасности" в связи с "угрозой жизни и имуществу с помощью опасного действия или устройства".
Хорватия с ее побережьем Адриатического моря является популярным туристическим направлением, которое в течение летнего сезона переполнено посетителями из Чехии и других европейских стран.
Взрыв произошел в четверг в районе неподалеку от центрального прибрежного города Задар.
Напомним, в Чехии в начале недели один военный погиб и еще восемь человек пострадали в результате взрыва на полигоне в Чехии, инцидент считают несчастным случаем.
В черногорском городе Цетине утром в четверг прогремел сильный взрыв – два человека погибли и еще один человек ранен.