В Хорватии задержали чеха, чей ребенок погиб, взяв взрывное устройство на полигоне

В Хорватии задержали чеха, который позволил своему 9-летнему ребенку взять взрывное устройство с военного полигона – взаимодействие с объектом привело к смерти ребенка.

Об этом сообщила хорватская полиция в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

46-летний мужчина в среду без разрешения проник на закрытый военный полигон в центральной Хорватии. Там он позволил своему ребенку взять взрывное устройство и отнести его к семейному автомобилю, заявила полиция.

Когда машина сломалась по дороге, ребенок достал взрывное устройство, которое впоследствии взорвалось. Ребенок погиб, три человека получили ранения.

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Какое именно устройство нашел ребенок, не сообщается. Полиция не сообщила пол ребенка. По некоторым данным, это был мальчик.

Отцу предъявили обвинение в "тяжких преступных действиях против общественной безопасности" в связи с "угрозой жизни и имуществу с помощью опасного действия или устройства".

Хорватия с ее побережьем Адриатического моря является популярным туристическим направлением, которое в течение летнего сезона переполнено посетителями из Чехии и других европейских стран.

Взрыв произошел в четверг в районе неподалеку от центрального прибрежного города Задар.

Напомним, в Чехии в начале недели один военный погиб и еще восемь человек пострадали в результате взрыва на полигоне в Чехии, инцидент считают несчастным случаем.

В черногорском городе Цетине утром в четверг прогремел сильный взрыв – два человека погибли и еще один человек ранен.