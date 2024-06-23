США і В'єтнам обговорили посилення співпраці після візиту Путіна

США та В'єтнам обговорили шляхи розвитку свого стратегічного партнерства на зустрічі, яка відбулася після візиту до цієї країни цього тижня лідера РФ Владіміра Путіна.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Bloomberg з посиланням на заяву в'єтнамсього уряду.

Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк зустрівся з міністром закордонних справ В'єтнаму Буй Тхань Соном 21 червня, йдеться в повідомленні.

Поїздка американського дипломата до В'єтнаму відбулася після того, як візит Путіна викликав критику з боку Сполучених Штатів.

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"США підтвердили свою прихильність підтримці сильного й процвітаючого В'єтнаму", – йдеться в заяві уряду країни Південно-Східної Азії.

Крітенбрінк також підтвердив, що США вітають та цінують зростаючу роль В'єтнаму на багатосторонніх і регіональних форумах, зазначає Bloomberg.

На окремому брифінгу американський дипломат заявив, що довіра між двома країнами "ніколи не була такою сильною й глибокою, як зараз", повідомляє в'єтнамський портал Dan Tri.

Раніше Держдеп повідомив, що під час візиту до Ханою Крітенбрінк "підкреслить тверду прихильність США до реалізації американо-в'єтнамського всеосяжного стратегічного партнерства".

У вересні США та В'єтнам підвищили рівень відносин до всеосяжного стратегічного партнерства, що є найвищим рівнем дипломатичних відносин.

Напередодні Вашингтон назвав "неймовірно тривожною" заяву глави Кремля Владіміра Путіна, який сказав, що не виключає надсилання Росією зброї Північній Кореї.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.

Угода, підписана Путіним і Кім Чен Ином у середу, зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.