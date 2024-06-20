Білий дім про візит Путіна до КНДР: РФ намагається зібрати коаліцію

В адміністрації президента США заявили, що зустріч лідера РФ Владіміра Путіна з очільником КНДР Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.

Як пише "Європейська правда", про це заявив директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

За його словами, очевидно, що йдеться про розширення партнерства. Водночас, додав він, це свідчить про те, де на світовій арені опинилася Росія.

"Її найближчими партнерами у світі стали КНДР, Іран, Сирія, а потім певною мірою Китай, який хоч і не надає РФ зброї, але надсилає багато продукції подвійного призначення для виробництва передових систем озброєння", – зауважив він.

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Карпентер вказав, що Пекін поставляє Москві нітроцелюлозу для виготовлення порохів, оптику та верстати для ВПК, що посилює загрозу для України, а також для європейської безпеки.

"Це, в широкому сенсі, коаліція яку збирає Росія. Але порівняйте її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України, а потім із приблизно 100 країнами, які підтримали принципи Статуту ООН (на Саміті) у Швейцарії, і ви побачите явний контраст", – зазначив представник Білого дому.

Російські пропагандистські видання заявили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" російській агресії в Україні під час візиту правителя Кремля в КНДР.

Повідомляли, що переговори Путіна і Кіма за участю делегацій тривали близько півтори години. За підсумками лідери двох держав підписали угоду про партнерство.

Раніше Столтенберг заявив, що Альянс занепокоєний допомогою, яку Росія може надати ракетній та ядерній програмам Північної Кореї на тлі візиту господаря Кремля Владіміра Путіна до КНДР.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.