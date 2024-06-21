У Сенаті США пропонують визнати Росію спонсором тероризму після угоди Путіна з КНДР 

Підписання угоди про партнерство між Росією та Північною Кореєю та поглиблення військової співпраці між ними має спричинити ухвалення у Конгресі США рішення про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму – у Сенаті представили відповідний законопроєкт.

Як повідомив "Голос Америки", про це на спільній пресконференції у четвер, 20 червня, наголосили сенатори від обох провідних партій Конгресу, пише "Європейська правда".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що в доповнення до злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу, візит Путіна до Північної Кореї є новим викликом і зараз настав "саме той момент" для ухвалення цього законопроєкту.

"Той факт, що він (Путін. – Ред.) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті, означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти "ва-банк" і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму", – заявив Грем.

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Своєю чергою сенатор-демократ Річард Блюменталь зазначив, що підписана угода між Владіміром Путіном та Кім Чен Ином є "глибоко лякаючою" і "ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі".

У передумовах, які кваліфікують Росію як державу-спонсорку тероризму, сенатори зазначають, зокрема, "незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб".

Крім цього, до переліку доказів терористичної діяльності РФ сенатори пропонують внести отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році, отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Александра Литвиненка у 2006 році, збиття на Донеччині рейсу 350 Malaysia Airlines у 2014 році, підтримку авіабомбардування Алеппо в Сирії у 2016 році, отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергєя Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році та смерть у 2024 році російського опозиціонера Алексєя Навального.

Сенатори зазначили, що відповідний законопроєкт можуть винести на голосування "скоріше раніше, ніж пізніше". За словами Блюменталя, наразі в Конгресі є двопартійна підтримка законопроєкту.

Сенатор-демократ зазначив, що щодо документа також відбувається співпраця з адміністрацією президента США. Ліндсі Грем, коментуючи узгодження законопроєкту з Білим домом, додав, що не вважає визнання Росії державою-спонсоркою тероризму провокативним кроком з боку Вашингтона.

У вересні 2022 року президент США Джо Байден висловився проти включення Росії до переліку держав-спонсорів тероризму.

Сенат США наприкінці липня 2022 року одноголосно схвалив резолюцію, яка закликала держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Державний департамент США несе відповідальність за визнання країн державами-спонсорами тероризму. Однак, попри тиск Конгресу та заклики України, дотепер Держдеп не пішов на цей крок.