США и Вьетнам обсудили усиление сотрудничества после визита Путина

США и Вьетнам обсудили пути развития своего стратегического партнерства на встрече, которая состоялась после визита в эту страну на этой неделе лидера РФ Владимира Путина.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Bloomberg со ссылкой на заявление вьетнамского правительства.

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк встретился с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Соном 21 июня, говорится в сообщении.

Поездка американского дипломата во Вьетнам состоялась после того, как визит Путина вызвал критику со стороны Соединенных Штатов.

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"США подтвердили свою приверженность поддержке сильного и процветающего Вьетнама", – говорится в заявлении правительства страны Юго-Восточной Азии.

Критенбринк также подтвердил, что США приветствуют и ценят растущую роль Вьетнама на многосторонних и региональных форумах, отмечает Bloomberg.

На отдельном брифинге американский дипломат заявил, что доверие между двумя странами "никогда не было таким сильным и глубоким, как сейчас", сообщает вьетнамский портал Dan Tri.

Ранее Госдеп сообщил, что во время визита в Ханой Критенбринк "подчеркнет твердую приверженность США к реализации американо-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства".

В сентябре США и Вьетнам повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, что является самым высоким уровнем дипломатических отношений.

Накануне Вашингтон назвал "невероятно тревожным" заявление главы Кремля Владимира Путина, который сказал, что не исключает отправки Россией оружия Северной Корее.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

В администрации президента США заявили, что встреча Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

Соглашение, подписанное Путиным и Ким Чен Ыном в среду, обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.