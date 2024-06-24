У Греції звинуватили нову македонську владу у грубому порушенні угоди щодо назви країни

Рішення державного і політичного керівництва Північної Македонії не використовувати "конституційну назву країни в публічних виступах всередині країни" є "грубим порушенням" Преспанської угоди.

Про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Його коментарі з'явилися наступного дня після того, як новий прем'єр-міністр Північної Македонії Християн Міцкоський назвав "ганебним" включення позначення "Північна" до конституційної назви країни.

"Дотримання міжнародного права і міжнародних угод є основою міжнародного миру і безпеки і не передбачає їх вибіркового застосування", – заявив Герапетрітіс в Люксембурзі перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС.

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Раніше нова президентка Північної Македонії Гордана Силяновська Давкова потрапила в скандал, коли під час своєї інавгурації використовувала колишню назву Північної Македонії, порушивши угоду між Афінами і Скоп'є.

У МЗС Греції засудили Силяновську Давкову, а прем'єр країни Кіріакос Міцотакіс назвав її вчинок "провокаційним кроком".

Попри це в офісі президентки заявили, що вона має право на використання назви "Македонія" у публічних виступах, хоча і буде дотримуватися офіційного використання конституційної назви.

Нагадаємо, що після укладення Преспанської угоди Греція розблокувала вступ Північної Македонії до НАТО. До цього Греція стверджувала, що використанням назви "Македонія" Скоп'є нібито демонструє наявність територіальних претензій щодо однойменної грецької провінції.