В Греции обвинили новую македонскую власть в грубом нарушении соглашения о названии страны

Решение государственного и политического руководства Северной Македонии не использовать "конституционное название страны в публичных выступлениях внутри страны" является "грубым нарушением" Преспанского соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Его комментарии появились на следующий день после того, как новый премьер-министр Северной Македонии Християн Мицкоский назвал "позорным" включение обозначения "Северная" в конституционное название страны.

"Соблюдение международного права и международных соглашений является основой международного мира и безопасности и не предусматривает их выборочного применения", – заявил Герапетритис в Люксембурге перед встречей со своими коллегами из ЕС.

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Ранее новый президент Северной Македонии Гордана Силяновска Давкова попала в скандал, когда во время своей инаугурации использовала прежнее название Северной Македонии, нарушив соглашение между Афинами и Скопье.

В МИД Греции осудили Силяновску Давкову, а премьер страны Кириакос Мицотакис назвал ее поступок "провокационным шагом".

Несмотря на это в офисе президента заявили, что она имеет право на использование названия "Македония" в публичных выступлениях, хотя и будет придерживаться официального использования конституционного названия.

Напомним, что после заключения Преспанского соглашения Греция разблокировала вступление Северной Македонии в НАТО. До этого Греция утверждала, что использованием названия "Македония" Скопье якобы демонстрирует наличие территориальных претензий к одноименной греческой провинции.