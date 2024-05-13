У президентки Північної Македонії відреагували на обурення через неконституційну назву країни

Попри негативну міжнародну реакцію нова президентка Македонії Гордана Силяновська Давкова наполягає на використанні неконституційної назви країни "Македонія" у публічних виступах.

Заяву її офісу цитує македонське агентство Meta, повідомляє "Європейська правда".

В офісі Силяновської Давкової заявили, що президентка має право використовувати назву Македонія в публічних виступах "як акт самовизначення", але вона буде дотримуватися офіційного використання конституційної назви.

"У своїх публічних виступах президент Македонії має право використовувати назву Македонія, як акт особистого права на самовизначення та самоідентифікацію, з повагою до основних прав і свобод людини, і відповідно до європейських цінностей і принципів. Президентка Гордана Силяновська Давкова буде дотримуватися офіційного застосування конституційної назви", – йдеться в заяві президентського офісу.

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В офісі також наголосили, що президентська присяга була підписана з використанням офіційної назви "Північна Македонія"

"Македонські інституції за останні 5 років майже повністю виконали свої зобов'язання з Преспанської угоди, і президентка очікує, що всі македонські партнери поважатимуть двосторонні та багатосторонні зобов'язання, які вони взяли на себе перед країною", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нова президентка Північної Македонії Гордана Силяновська Давкова під час складання присяги назвала країну "Македонія", а не "Північна Македонія". Країні довелося погодитися на зміну назви за Преспанською угодою із Грецією, яка через цю суперечку блокувала вступ Північної Македонії до НАТО.

Вчинок нової президентки викликав значне обурення Афін. Посол Греції, яку запросили на інавгурацію, залишила парламент на знак протесту.

У МЗС Греції засудили Силяновську Давкову, а прем'єр країни Кіріакос Міцотакіс назвав її вчинок "провокаційним кроком".

Болгарія також обурилась використанням неконституційної назви. У Єврокомісії нагадали, що виконання домовленостей із сусідами є важливим для євроінтеграції Північної Македонії.