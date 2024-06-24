Міністр оборони Німеччини про вибори у Франції: Націоналізм не є відповіддю на проблеми

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Парижа заявив, що був би щасливішим, якби на парламентських виборах у Франції перемогли ліберальні сили.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції зі своїми французьким та польським колегами, повідомляє Reuters.

За його словами, європейська історія показує, що націоналізм не пропонує вирішення проблем.

"Я можу сказати зі свого боку та від імені Німеччини, що націоналізм ніколи не був вирішенням проблем. Це урок європейської історії, яким не можна нехтувати", – зазначив Пісторіус.

Реклама:

Вочевидь міністр оборони Німеччини мав на увазі те, що ультраправі сили у Франції наразі мають найбільшу підтримку.

"Саме тому я був би щасливий, якби був досягнутий справжній результат, який би зміцнив демократичні, вільні й проєвропейські сили і, таким чином, майбутнє Європи", – зауважив він.

Напередодні повідомляли, що правопопулістське "Національне об’єднання", неформальною лідеркою якого є Марін Ле Пен, за результатами дострокових парламентських виборів у Франції може отримати понад третину голосів, суттєво випереджаючи всіх опонентів.

Нагадаємо, формальний лідер правопопулістів Жордан Барделла заявив, що зацікавлений у прем’єрській посаді лише у разі отримання партією абсолютної більшості, мотивуючи це тим, що в іншому разі не зможе реалізувати свої плани.

Рейтинг президента Емманюеля Макрона після його рішення розпустити парламент впав на шість пунктів.

Детальніше про те, чому президент Франції вирішив оголосити дострокові вибори – у статті "Макрон йде ва-банк".