Министр обороны Германии о выборах во Франции: Национализм не является ответом

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Париж заявил, что был бы счастливее, если бы на парламентских выборах во Франции победили либеральные силы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своими французским и польским коллегами, сообщает Reuters.

По его словам, европейская история показывает, что национализм не предлагает решения проблем.

"Я могу сказать со своей стороны и от имени Германии, что национализм никогда не был решением проблем. Это урок европейской истории, которым нельзя пренебрегать", – отметил Писториус.

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Очевидно министр обороны Германии имел в виду то, что ультраправые силы во Франции сейчас имеют наибольшую поддержку.

"Именно поэтому я был бы счастлив, если бы был достигнут настоящий результат, который бы укрепил демократические, свободные и проевропейские силы и, таким образом, будущее Европы", – отметил он.

Накануне сообщалось, что правопопулистское "Национальное объединение", неформальным лидером которого является Марин Ле Пен, по результатам досрочных парламентских выборов во Франции может получить более трети голосов, существенно опережая всех оппонентов.

Напомним, формальный лидер правопопулистов Жордан Барделла заявил, что заинтересован в премьерской должности только в случае получения партией абсолютного большинства, мотивируя это тем, что в противном случае не сможет реализовать свои планы.

Рейтинг президента Эмманюэля Макрона после его решения распустить парламент упал на шесть пунктов.

Подробнее о том, почему президент Франции решил объявить досрочные выборы – в статье "Макрон идет ва-банк".