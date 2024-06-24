Макрон написав листа французам із закликом не здаватися та проголосувати

Президент Франції Емманюель Макрон за тиждень до першого туру парламентських виборів написав співгромадянам листа, в якому закликав їх проголосувати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

У листі, опублікованому в кількох регіональних виданнях, він заявив, що розпуск парламенту "є єдиним рішенням, яке може дозволити нашій країні рухатися вперед та об'єднатися".

"Майбутні вибори – це серйозний вотум довіри. Тож не бійтеся, не здавайтеся. Голосуйте. Обирайте повагу, амбіції та справедливість для нашої нації", – зазначив Макрон.

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За його словами, опозиція готувалася до повалення уряду восени, що "занурило б нашу країну в кризу" саме під час ухвалення бюджету. Водночас він визнав, що управління країною потребує докорінних змін.

Президент вказав, що наразі у французів є пропозиції від ультраправих, лівих та його блоку "Разом заради республіки!", де пропозицію від своєї сили він назвав "найкращим для нашої країни".

"Вона захищає чіткий вибір щодо Ізраїлю та Гази, а також щодо України, та за останні 7 років побудувала сильнішу армію, бюджет якої ми подвоїмо", – зауважив Макрон.

Напередодні повідомляли, що правопопулістське "Національне об’єднання", неформальною лідеркою якого є Марін Ле Пен, за результатами дострокових парламентських виборів у Франції може отримати понад третину голосів, суттєво випереджаючи всіх опонентів.

Нагадаємо, формальний лідер правопопулістів Жордан Барделла заявив, що зацікавлений у прем’єрській посаді лише у разі отримання партією абсолютної більшості, мотивуючи це тим, що в іншому разі не зможе реалізувати свої плани.

Рейтинг президента Емманюеля Макрона після його рішення розпустити парламент впав на шість пунктів.

Детальніше про те, чому президент Франції вирішив оголосити дострокові вибори – у статті "Макрон йде ва-банк".