Советники Трампа представили план прекращения войны РФ против Украины

Два советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

План разрабатывали Кит Келлог и Фред Фляйц, которые занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах.

Он предусматривает, что в случае избрания президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

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В случае проведения мирных переговоров план предусматривает прекращение огня на основе имеющихся линий соприкосновения.

Основные элементы плана были изложены в общедоступной исследовательской работе, опубликованной Институтом политики "Америка превыше всего", дружественном к Трампу аналитическом центре, где Келлогг и Фляйц занимают руководящие должности.

Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно быстро усадить Россию и Украину за стол переговоров.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – отметил он.

Согласно их предложению, Москву также можно было бы заставить сесть за стол переговоров, отложив на длительное время обещание членства Украины в НАТО.

Фляйц сказал, что Украине не нужно формально уступать территорию России согласно их плану. Однако, по его словам, Украина вряд ли сможет восстановить контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе.

По словам Келлога и Фляйца, для достижения длительного мира в Украине нужны дополнительные гарантии безопасности для Украины. Фляйц добавил, что "вооружение Украины до зубов", вероятно, будет ключевым элементом этого.

Фляйц рассказал, что Трамп ознакомился с их стратегией и отреагировал на нее положительно.

"Я не утверждаю, что он согласился с ней или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь", – сказал он.

Однако представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что официальными следует считать только заявления, сделанные самим экс-президентом или уполномоченными членами его предвыборной кампании.

В СМИ ранее появлялись сообщения, что Трамп якобы хочет подталкивать Украину к территориальным уступкам РФ для прекращения войны.

Сам Трамп часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если станет президентом. Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.