Посол у Німеччині проти депортації українців без роботи: Дуже по-популістськи

Український посол у Німеччині Олексій Макєєв розкритикував пропозицію з боку опозиційної партії "Християнсько-соціальний союз" (ХСС) депортувати українських біженців без роботи додому.

Про це він сказав в етері телеканалу Phoenix, повідомляє "Європейська правда".

На думку посла України, пропозиція ХСС про депортацію українців без роботи з Німеччини "дещо знеособлена і дуже популістська".

"Українці інтегруються на ринку праці втричі краще, ніж представники інших держав, вони хочуть працювати", – зауважив він, додавши, що безробіття багатьох людей з України є "проблемою не лише українців, але й німців та німецького уряду".

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Макєєв вважає, що змінити ситуацію може визнання професійної кваліфікації українських спеціалістів у Німеччині та зниження вимог до знання німецької мови.

"Я повинен визнати, що дуже мало робиться для того, щоб люди, доведені до відчаю люди в різних регіонах Німеччини або ті, хто боїться цієї війни, були належним чином почуті політиками", – констатував дипломат.

Минулого тижня, нагадаємо, голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини. Його пропозицію вже розкритикували партії федеральної коаліції.

За офіційними даними, серед понад мільйона українців у Німеччині людьми працездатного віку є понад 800 тисяч, з них працюють приблизно чверть.