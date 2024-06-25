Посол в Германии против депортации украинцев без работы: Очень по-популистски

Украинский посол в Германии Алексей Макеев раскритиковал предложение со стороны оппозиционной партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) депортировать украинских беженцев без работы домой.

Об этом он сказал в эфире телеканала Phoenix, сообщает "Европейская правда".

По мнению посла Украины, предложение ХСС о депортации украинцев без работы из Германии "несколько обезличенное и очень популистское".

"Украинцы интегрируются на рынке труда втрое лучше, чем представители других государств, они хотят работать", – отметил он, добавив, что безработица многих людей из Украины является "проблемой не только украинцев, но и немцев и немецкого правительства".

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Макеев считает, что изменить ситуацию может признание профессиональной квалификации украинских специалистов в Германии и снижение требований к знанию немецкого языка.

"Я должен признать, что очень мало делается для того, чтобы доведенные до отчаяния люди в разных регионах Германии или те, кто боится этой войны, были должным образом услышаны политиками", – констатировал дипломат.

На прошлой неделе, напомним, председатель баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии. Его предложение уже раскритиковали партии федеральной коалиции.

По официальным данным, среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.