У переможців євровиборів є кілька занепокоєнь щодо кандидата в президенти Євроради

У ЄС тривають кулуарні переговори щодо найвищих посад: правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), яка виграла вибори в Європарламент, поставила додаткові питання щодо кандидатури у президенти Євроради Антоніу Кошти.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Euractiv.

Джерело в ЄНП, близьке до переговорів, додало ще одну причину, чому партія не одразу погодилась на затвердження кандидатури соціалістів – колишнього глави уряду Португалії Антоніу Кошти – на посаду голови Європейської ради.

"Він (Кошта) був занадто м'яким щодо міграції", – повідомило джерело в ЄНП.

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Соціалісти мають різні позиції щодо міграції. У той час як соціалістичні уряди Іспанії та Данії активно вимагали рішень щодо цього питання, португальський прем'єр Кошта був менш помітним у дискусії, що змусило ЄНП замислитися над тим, чи підтримає він їхню більш рішучу позицію проти нелегальних потоків мігрантів.

Лідери ЄНП також висловили занепокоєння з приводу розслідування корупції серед колишніх урядовців Кошти на батьківщині.

Також ЄНП все ще хоче залишити відкритою для обговорення можливість того, аби її кандидат обіймав посаду глави Євроради протягом 2,5 року, тобто протягом половини терміну.

Досі між партіями та лідерами завжди існувала неформальна домовленість про те, що мандат чинного президента Євроради буде продовжений на наступний термін без особливих дебатів. Зі свого боку, соціалісти хочуть зберегти традицію і отримати повний мандат для Кошти в Єврораді.

Як відомо, лідери Євросоюзу на зустрічі у понеділок не змогли домовитися про кандидатури на головні посади в ЄС на наступні п'ять років.

Зокрема, за даними ЗМІ, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні була незадоволена переговорами і не приховувала цього.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив упевненість, що остаточне рішення щодо призначення на ключові посади в ЄС буде ухвалене наступного тижня.