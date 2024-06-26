СМИ: Италии предложат должность вице-президента в будущем составе Еврокомиссии

Италии предложат возможность занять должность вице-президента в следующем составе Европейской комиссии в то время, когда центристские партии стремятся заключить соглашение по руководящим должностям в ЕС до саммита, который состоится на этой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников агентства, лидеры шести стран-членов, представляющих крупнейшие политические группы в Европарламенте, во вторник договорились поддержать кандидатуру, выбранную Италией, на должность одного из исполнительных вице-президентов в следующем составе Еврокомиссии.

Согласно источникам, соглашение предусматривает выдвижение Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии, которая будет вести переговоры по назначениям в комиссию с премьером Италии Джорджией Мелони.

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Именно Мелони будет решать, кого выдвинуть на эту должность, в то время как фон дер Ляйен – на какую именно роль, отмечает Bloomberg.

Один из собеседников указал, что предоставление такой высокой должности кандидату, избранному премьером Италии, чья группа консерваторов резко увеличила свое присутствие в Европарламенте по итогам выборов, является разумным и рациональным решением.

Цель предложения предоставить Италии должность исполнительного вице-президента – облегчить процесс заполнения высших должностей в Еврокомиссии, когда лидеры соберутся в Брюсселе, начиная с четверга, отмечает агентство.

Роль исполнительного вице-президента в структуре Еврокомиссии традиционно предусматривает влияние на несколько ключевых портфелей и надзор за работой нескольких комиссаров.

Накануне СМИ сообщили, что главы государств и правительств крупнейших европейских партийных семей согласились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на должность президента Еврокомиссии.

Соглашение также предусматривает назначение либерального премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы европейской дипломатии.

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта будет избран президентом Европейского совета на начальный период в два с половиной года.

На этой должности социалист будет отвечать за подготовку саммитов ЕС и председательствовать на рабочих заседаниях. Если Кошта хорошо справится с этой работой, он сможет получить второй срок в должности, согласно действующей практике.

СМИ ранее сообщили, что правоцентристская Европейская народная партия, которая выиграла выборы в Европарламент, задала дополнительные вопросы относительно кандидатуры Кошты.

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