Шольц відкинув "так звану пропозицію мирних переговорів" Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклики до мирних переговорів у відповідь на так званий "мирний план", запропонований раніше главою Кремля Владіміром Путіним".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на BR, він заявив під час виступу у Бундестазі.

Шольц наголосив, що Путін і далі налаштований на війну і його пропозиція це лише підтверджує.

"Путін все ще повністю відданий війні та переозброєнню, ніхто не може цього ігнорувати", – заявив він.

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Про це "найбільш чітко свідчить його так звана пропозиція про припинення вогню", зазначив канцлер.

Вона вимагає від України відмовитися від територій, які ще не окуповані російськими військами, і відмовитися від будь-якої військової допомоги в майбутньому.

Той, хто вважає, що "це призведе до тривалого миру в Європі, повинен багато дивитися Russia Today", сказав Шольц, маючи на увазі підконтрольний Москві телеканал.

"На жаль, Росія не хоче миру", – зазначив він.

Путін повинен усвідомити, що він не може досягти мети підпорядкування України на полі бою, продовжив Шольц. Саме тому саміт G7 в середині червня послав "чіткий сигнал", домовившись про 50-мільярдний кредит для України.

За його словами, Путін розраховує на те, що фінансова підтримка з боку європейців або США не буде надана через бюджетні обмеження. "Розрахунок зазнав краху з цим рішенням G7", – сказав Шольц.

14 червня Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку "мирних переговорів" Путін має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський порівняв пропозицію Путіна з діями нацистської Німеччини.