Шольц отверг "так называемое предложение мирных переговоров" Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призывы к мирным переговорам в ответ на так называемый "мирный план", предложенный ранее главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BR, он заявил во время выступления в Бундестаге.

Шольц отметил, что Путин и дальше настроен на войну и его предложение это лишь подтверждает.

"Путин все еще полностью предан войне и перевооружению, никто не может этого игнорировать", – заявил он.

Реклама:

Об этом "наиболее четко свидетельствует его так называемое предложение о прекращении огня", отметил канцлер.

Оно требует от Украины отказаться от территорий, которые еще не оккупированы российскими войсками, и от любой военной помощи в будущем.

Тот, кто считает, что "это приведет к длительному миру в Европе, должен много смотреть Russia Today", сказал Шольц, имея в виду подконтрольный Москве телеканал.

"К сожалению, Россия не хочет мира", – отметил он.

Путин должен осознать, что он не может достичь цели подчинения Украины на поле боя, продолжил Шольц. Именно поэтому саммит G7 в середине июня послал "четкий сигнал", договорившись о 50-миллиардном кредите для Украины.

По его словам, Путин рассчитывает на то, что финансовая поддержка со стороны европейцев или США не будет предоставлена из-за бюджетных ограничений. "Расчет потерпел крах с этим решением G7", – сказал Шольц.

14 июня Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" гражданин России Владимир Путин имеет целью сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский сравнил предложение Путина с действиями нацистской Германии.