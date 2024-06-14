Зеленський відкинув ультиматум Путіна: Він займається відродженням нацизму

Президент Володимир Зеленський заявив, що так званий ультиматум Путіна для "мирних переговорів" з Україною не відрізняється від попередніх його "пропозицій", і порівняв їх із діями нацистської Німеччини.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24, пише "Європейська правда".

Глава держави наголосив, що "умови" Путіна – "це ультиматуми, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він робив раніше".

"Наразі ми бачимо, що він (Путін. – Ред.) займається відродженням нацизму. Це нова хвиля цього нацизму, який є російським нацизмом", – вважає він.

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Зеленський пояснив, що кремлівський голова хоче загарбати як окуповані, так і не окуповані Росією території України.

"Це те ж саме, що зробив Гітлер, коли сказав: "Дайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться". Але ні, це брехня, історична брехня. Після цього була Польща, потім окупація всієї Європи", – нагадав він.

"Ви знаєте, що ця хвиля нацизму ніколи не зупиняється. Він приходив у різні місця на землі, тому ми не повинні довіряти цим повідомленням, тому що Путін йде тим самим шляхом. Сьогодні він говорить про чотири регіони, раніше він говорив про Крим і Донбас", – підсумував Зеленський.

Раніше у п'ятницю глава Кремля Владімір Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Поговорити він захотів напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії, куди Росія не була запрошена та яку не визнає як реальну мирну ініціативу.

Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку "мирних переговорів" громадянин Росії Владімір Путін має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.