Нідерланди викликали посла Ізраїлю після повідомлень про шпигунство за МКС

Міністерство закордонних справ Нідерландів викликало посла Ізраїлю Моді Ефраїма після повідомлень про те, що ізраїльська сторона роками стежила за Міжнародним кримінальним судом, розташованим у Гаазі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Опубліковане ще у травні спільне розслідування The Guardian, ізраїльсько-палестинського видання +972 Magazine та івритомовного видання Local Call виявило, що ізраїльські спецслужби протягом дев'яти років намагалися нібито впливати на головного прокурора МКС і залякувати його.

Напередодні речник нідерландського МЗС заявив, що ізраїльського посла "попросили з'явитися в міністерство у зв'язку зі звинуваченнями, зробленими в статтях". Він додав, що відбулася розмова, "в якій було висловлено занепокоєння Нідерландів".

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У зовнішньополітичному відомстві Нідерландів відмовились обговорювати деталі, пославшись на конфіденційність дипломатичних розмов. Посольство Ізраїлю в Нідерландах не відповіло на запит про коментар.

Як держава, де розташований Міжнародний кримінальний суд, Нідерланди зобов'язані за угодою з судом захищати безпеку співробітників МКС і гарантувати, що в роботу суду не будуть втручатись.

Розслідування про шпигунську діяльність Ізраїлю з’явилось після того, як головний прокурор МКС Карім Хан подав клопотання про видачу ордерів на арешт лідерів ХАМАС та Ізраїлю, зокрема, ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу через воєнні дії в секторі Гази.

Запити Хана, які викликали гостру критику з боку Ізраїлю та його союзників у США, розглядаються однією з досудових палат Міжнародного кримінального суду.