Нидерланды вызвали посла Израиля после сообщений о шпионаже за МКС

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла Израиля Моди Эфраима после сообщений о том, что израильская сторона годами следила за Международным уголовным судом, расположенным в Гааге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Опубликованное еще в мае совместное расследование The Guardian, израильско-палестинского издания +972 Magazine и ивритоязычного издания Local Call выявило, что израильские спецслужбы в течение девяти лет пытались якобы влиять на главного прокурора МУС и запугивать его.

Накануне представитель нидерландского МИД заявил, что израильского посла "попросили явиться в министерство в связи с обвинениями, сделанными в статьях". Он добавил, что состоялся разговор, "в котором было выражено беспокойство Нидерландов".

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Во внешнеполитическом ведомстве Нидерландов отказались обсуждать детали, сославшись на конфиденциальность дипломатических разговоров. Посольство Израиля в Нидерландах не ответило на запрос о комментарии.

Как государство, где расположен Международный уголовный суд, Нидерланды обязаны по соглашению с судом защищать безопасность сотрудников МУС и гарантировать, что в работу суда не будут вмешиваться.

Расследование о шпионской деятельности Израиля появилось после того, как главный прокурор МУС Карим Хан подал ходатайство о выдаче ордеров на арест лидеров ХАМАС и Израиля, в частности израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за военных действий в секторе Газа.

Запросы Хана, которые вызвали острую критику со стороны Израиля и его союзников в США, рассматриваются одной из досудебных палат Международного уголовного суда.