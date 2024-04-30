ЗМІ: У Конгресі США готують "помсту" суду в Гаазі за можливі "ізраїльські ордери"

Члени Конгресу США від обох партій попереджають Міжнародний кримінальний суд в Гаазі про те, що ордери на арешт високопоставлених ізраїльських посадовців зустрінуться з "помстою" США – і законодавство з цього приводу вже розробляється.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Axios.

МКС розслідує звинувачення у воєнних злочинах проти ізраїльських військових і палестинських збройних груп, починаючи з 2014 року. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав президента Джо Байдена втрутитися, щоб допомогти запобігти виданню ордерів на арешт.

У Білому домі відмовилися коментувати розмову Нетаньягу з Байденом, але заявили, що "МКС не має юрисдикції в цій ситуації, і ми не підтримуємо його розслідування".

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив із заявою в понеділок, в якій назвав потенційну видачу ордерів "ганебною" та "беззаконною".

"Якщо адміністрація Байдена не заперечить, МКС може створити та отримати безпрецедентні повноваження видавати ордери на арешт американських політичних лідерів, американських дипломатів і американського військового персоналу", – сказав Джонсон.

Джонсон закликав адміністрацію Байдена "негайно і недвозначно вимагати від МКС припинити роботу" і "використовувати всі доступні засоби, щоб запобігти такій гидоті".

Спікер приєднався до кількох законодавців-республіканців, які останніми днями різко критикували МКС. Один із членів Палати представників Республіканської партії сказав виданню, що вже розробляється законодавчий акт для відповіді на будь-які ордери.

Голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол сказав виданню, що очікує на версію Палати представників законопроэкту сенатора Тома Коттона щодо санкцій проти посадових осіб МКС, які беруть участь у розслідуванні проти США та їхніх союзників, але, як він додав, "ми сподіваємося, що до цього не дійде".

Конгресмен Бред Шерман сказав, що США повинні "подумати, чи залишимося ми підписантами" Римського статуту – договору, на основі якого функціонує МКС.

Кілька законодавців-демократів, які критикували Ізраїль, заявили, що вважають передчасним оцінювати потенційні ордери до того, як вони будуть оприлюднені.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати і союзники стурбовані тим, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може невдовзі видати ордери на арешт топпосадовців Ізраїлю та лідерів ХАМАС, і це зірве шанси на їхню домовленість про припинення вогню.

Між тим, Міжнародний суд ООН розглядає вже дві скарги на Ізраїль через операцію проти ХАМАС, їх подали ПАР і Нікарагуа.