Білий дім прокоментував план радників Трампа для "примусу до миру" Росії та України

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що позиція президента США Джо Байдена щодо України залишається послідовною, а рішення про будь-які переговори для завершення війни має ухвалювати Україна.

Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", пише "Європейська правда", так Кірбі прокоментував оприлюднений ключовими радниками Дональда Трампа план припинення війни в Україні.

Кірбі наголосив, що чинна адміністрація дотримується принципу "нічого про Україну без України" та що рішення про потенційні перемовини має ухвалювати лише Україна.

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"На відміну від інших, президент Байден вважає, що будь-які рішення про перемовини, якщо відверто, мають ухвалювати президент Зеленський і Україна.

Ми не змушуватимемо Україну поступатися своєю територією, бо ми розуміємо: якщо Путіну дозволити завоювати Україну та підкорити її народ, будь-яку частину її народу, наслідки будуть серйозними", – сказав він, продовживши, що це виглядало би як "зелене світло" для диктаторів з агресивними планами по всьому світу.

За словами Кірбі, зараз президент США Джо Байден розуміє, що "чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів".

Нагадаємо, на початку тижня два радники експрезидента США Дональда Трампа запропонували йому план "примусу до миру" Росії та України. Він передбачає, що у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

У штабі Трампа також заявили, що якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною буде пріоритетом його потенційного другого президентського терміну.

Перед тим у ЗМІ з'являлися повідомлення, що Трамп планує підштовхувати Україну до територіальних поступок Росії задля припинення війни.