Белый дом прокомментировал план советников Трампа для "принуждения к миру" России и Украины

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция президента США Джо Байдена в отношении Украины остается последовательной и решение о любых переговорах для завершения войны должна принимать Украина.

Как сообщает корреспондент "Укринформа", пишет "Европейская правда", так Кирби прокомментировал обнародованный ключевыми советниками Дональда Трампа план прекращения войны в Украине.

Кирби отметил, что действующая администрация придерживается принципа "ничего об Украине без Украины" и что решение о потенциальных переговорах должна принимать только Украина.

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"В отличие от других, президент Байден считает, что любые решения о переговорах, если откровенно, должны принимать президент Зеленский и Украина.

Мы не будем заставлять Украину уступать свою территорию, потому что мы понимаем: если Путину позволить завоевать Украину и подчинить ее народ, любую часть ее народа, последствия будут серьезными", – сказал он, продолжив, что это выглядело бы как "зеленый свет" для диктаторов с агрессивными планами по всему миру.

По словам Кирби, сейчас президент США Джо Байден понимает, что "чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров".

Напомним, в начале недели два советника экс-президента США Дональда Трампа предложили ему план "принуждения к миру" России и Украины. Он предусматривает, что в случае избрания президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

В штабе Трампа также заявили, что скорейшее окончание войны между Россией и Украиной будет приоритетом его потенциального второго президентского срока.

Перед тем в СМИ появлялись сообщения, что Трамп планирует подталкивать Украину к территориальным уступкам для прекращения войны.