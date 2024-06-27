Франція перед виборами заборонила праворадикальні та ісламістські групи

Уряд Франції заборонив кілька праворадикальних та ісламістських груп за чотири дні до першого туру дострокових парламентських виборів на тлі популярності ультраправих і ультралівих політичних сил.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство AP.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен оголосив у середу, що уряд наказав закрити кілька груп, які пропагують екстремістську ненависть.

У низці указів про припинення діяльності цих груп йдеться про розслідування щодо них, а також про те, що вони становлять загрозу насильства.

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Серед груп, яких зачепили ці заходи – GUD, що відома своїм насильством і антисемітизмом. Її члени в минулому підтримували Марін Ле Пен, яка є неформальною лідеркою правопопулістського "Національного об’єднання".

Згідно з постановами МВС, з якими ознайомилося AP, також під заборону підпала група Les Remparts, що звинувачують у розпалюванні ненависті, дискримінації та насильстві щодо іноземців та небілих людей.

Крім того, заборонили групу Jonas Paris, яка стверджує, що підтримує мусульманську громаду Франції, але натомість пропагує насильство, ненависть та дискримінацію щодо немусульман, жінок та представників ЛГБТ-спільноти.

Це не перший випадок, коли французький уряд розпускає групи, які, на його думку, зазіхають на безпеку й права людини, але передвиборчий час оголошення про ці заходи, як видається, надіслав чіткий сигнал про екстремізм.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон розкритикував крайні праві й ліві політичні партії в країні, заявивши, що їхня риторика загрожує поглибленням розколів у суспільстві і "громадянською війною".

Перед цим глава держави також закликав французів не голосувати "за крайнощі".

Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам, проте невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.

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