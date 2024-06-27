Франция перед выборами запретила праворадикальные и исламистские группы

Правительство Франции запретило несколько праворадикальных и исламистских групп за четыре дня до первого тура досрочных парламентских выборов на фоне популярности ультраправых и ультралевых политических сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство AP.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил в среду, что правительство приказало запретить несколько групп, пропагандирующих экстремистскую ненависть.

В ряде указов о прекращении деятельности этих групп говорится о расследовании в отношении них, а также о том, что они представляют угрозу насилия.

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Среди групп, которых затронули эти меры – GUD, известная своим насилием и антисемитизмом. Ее члены в прошлом поддерживали Марин Ле Пен, которая является неформальным лидером правопопулистского "Национального объединения".

Согласно постановлениям МВД, с которыми ознакомилось AP, также под запрет подпала группа Les Remparts, которую обвиняют в разжигании ненависти, дискриминации и насилии в отношении иностранцев и небелых людей.

Кроме того, запретили группу Jonas Paris, которая утверждает, что поддерживает мусульманскую общину Франции, но вместо этого пропагандирует насилие, ненависть и дискриминацию в отношении немусульман, женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.

Это не первый случай, когда французское правительство распускает группы, которые, по его мнению, посягают на безопасность и права человека, но предвыборное время объявления об этих мерах, как представляется, послало четкий сигнал об экстремизме.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал крайне правые и левые политические партии в стране, заявив, что их риторика грозит углублением расколов в обществе и "гражданской войной".

Перед этим глава государства также призвал французов не голосовать "за крайности".

Как известно, опросы прогнозируют победу "Национальному объединению" и их соратникам, однако неизвестно, получат ли они абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

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