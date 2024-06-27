В рамках коррупционного расследования против политика ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") Петра Быстроня полиция снова проводит обыски в нескольких квартирах.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно Spiegel.

Прокуратура Мюнхена подтвердила изданию, что "другие объекты недвижимости, в том числе в Чехии", связанные с политиком, обыскали в рамках производства с целью "обеспечения доказательств". Ранее Бундестаг снова снял неприкосновенность с Быстроня.

Это уже третий раз, когда полиция проводит обыски по делу.

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Баварские следователи подозревают политика "АдГ", родившегося в чешском городе Оломоуц, в подкупе выборных должностных лиц и отмывании денег. Они подозревают, что он получил десятки тысяч евро от людей, которые стоят за пророссийским порталом Voice of Europe, а взамен действовал в интересах Москвы в Бундестаге.

Портал работал из столицы Чехии Праги. Говорят, что за операцией влияния стоит доверенное лицо хозяина Кремля Владимира Путина. Быстронь отрицает все обвинения.

Во время масштабного рейда в середине мая чиновники обыскали несколько офисов и квартир в Баварии, Испании и Берлине, в том числе офис Быстроня. Следователи также конфисковали документы, которые, вероятно, принадлежат Быстроню, у лидера баварской парламентской группы "АдГ" и сотрудника другого члена Бундестага от "АдГ".

В середине июня сотрудники полиции снова провели обыск в квартире Быстроня в берлинском районе Ваннзее, а также в других его квартирах.

Несколько недель назад Быстронь был избран в Европарламент как второй номер в списке "АдГ". Это имеет последствия для судебного разбирательства. По информации Spiegel и ZDF, мюнхенская прокуратура вскоре будет вынуждена приостановить коррупционные расследования против политика "АдГ".

Самое позднее к учредительной сессии Европарламента 16 июля Быстронь снова получит иммунитет и, таким образом, будет защищен от судебного преследования. Следователи смогут продолжить производство против Быстроня только при условии повторного снятия неприкосновенности.

Снятие неприкосновенности в Европарламенте может занять недели. Иногда это занимает даже месяцы.

Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции.

Медиакомпания также могла скрыто оказывать финансовую поддержку "удобным" для России кандидатам на выборах в Европарламент, в том числе Быстроню, который является вторым номером своей партии на европейских выборах и часто появлялся на Voice of Europe.

По данным журналистов, чешские службы имеют видео– и аудиодоказательства того, что Быстронь брал такие средства.