Парламент Грузії схвалив розкритикований "Венеційкою" пакет законів про "сімейні цінності"

Парламент Грузії підтримав у першому читанні пакет законів, що обмежує права ЛГБТ – напередодні стало відомо, що зміни розкритикувала Венеційська комісія Ради Європи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє проєкт SOVA.

26 червня ініціатива більшості обговорювалася на пленарному засіданні, а 27-го пакет підтримали 78 депутатів.

Законодавчий пакет складається з 19 законопроєктів. Головний із них – "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", а решта 18 – похідні від нього проєкти. Мета ініціативи, як стверджують її автори, – зміцнення сімейних цінностей, що ґрунтуються на союзі чоловіка і жінки, та механізмів захисту неповнолітніх.

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Законопроєкт визначає поняття чоловіка і жінки. Тут також ідеться про заборону операцій зі зміни статі, заборону трансляції сцен сексуального характеру за участю ЛГБТ та багато іншого.

Автором та ініціаторами законодавчого пакета є голова парламенту Шалва Папуашвілі та члени більшості: Мамука Мдінарадзе, Анрі Оханашвілі, Раті Іонатамішвілі, Мака Бочорішвілі, Давид Матікашвілі, Тенгіз Шарманашвілі, Іраклій Шатакішвілі та Созар Субарі.

Венеційська комісія Ради Європи закликала Грузію не ухвалювати пакетний законопроєкт щодо "захисту сімейних цінностей".