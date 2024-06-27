Парламент Грузии одобрил раскритикованный "Венецианкой" пакет законов о "семейных ценностях"

Парламент Грузии поддержал в первом чтении пакет законов, ограничивающий права ЛГБТ – накануне стало известно, что изменения раскритиковала Венецианская комиссия Совета Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает проект SOVA.

26 июня инициатива большинства обсуждалась на пленарном заседании, а 27-го пакет поддержали 78 депутатов.

Законодательный пакет состоит из 19 законопроектов. Главный из них – "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", а остальные 18 – производные от него. Цель инициативы, как утверждают ее авторы, – укрепление семейных ценностей, основанных на союзе мужчины и женщины, и механизмов защиты несовершеннолетних.

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Законопроект определяет понятие мужчины и женщины. Здесь также говорится о запрете операций по смене пола, запрете трансляции сцен сексуального характера с участием ЛГБТ и многом другом.

Автором и инициаторами законодательного пакета стали глава парламента Шалва Папуашвили и представители большинства: Мамука Мдинарадзе, Анри Оханашвили, Рати Ионатамишвили, Мака Бочоришвили, Давид Матикашвили, Тенгиз Шарманашвили, Ираклий Шатакишвили и Созар Субари.

Венецианская комиссия Совета Европы призвала Грузию не принимать пакетный законопроект по "защите семейных ценностей".