В партии Каллас думают, как выбирать ей замену в случае назначения на топ-должность в ЕС

В случае подтверждения, что премьер-министра Эстонии Каю Каллас номинируют на высокий пост в ЕС, у ее Партии реформ будет два пути искать ей преемника.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Партия реформ Каи Каллас начинает готовиться к сценарию, что премьера действительно номинируют на одну из топ-должностей в ЕС – что станет известно в ближайшее время – и она перейдет на работу в Брюссель.

В одном из вариантов политсиле нужно будет созвать внеочередной съезд и выбирать нового лидера; во втором, который считают более быстрым – определить кандидата на премьерскую должность в правлении партии.

Реклама:

Член правления политсилы Эркки Келдо говорит, что готовность возглавить партию выражали нынешний министр обороны Ханно Певкур (который уже возглавлял Партию реформ) и министр по вопросам климата Кристен Михал.

Напомним, 25 июня начали неофициально сообщать, что в ЕС уже договорились о повторном избрании фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии, а также определились с другими топ-должностями, и Каллас договорились назначить главой дипломатии ЕС.

Кая Каллас тогда уклончиво прокомментировала свое возможное назначение.